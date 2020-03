Angelina Jolie desvela que dos de sus hijas han tenido que ser operadas

Angelina Jolie ha decidido revelar un dato muy importante de la vida de dos de sus hijas en el último editorial que ha publicado en la revista 'Times'. La actriz aprovechó la celebración del 8 de marzo para publicar su 'Why Girls Deserve Love and Respect on International Women's Day' (Por qué las niñas merecen amor y respeto en el Día Internacional de la Mujer).

Un texto en el que confiesa: "He pasado los últimos dos meses entrando y saliendo de cirugías con mi hija mayor y hace días vi a su hermana menor pasar por el quirófano para una cirugía de cadera".

Un tema complicado que Angelina asegura que ha tratado con sus hijas, quienes han estado de acuerdo en que se hable públicamente de estas intervenciones: "Saben que estoy escribiendo esto, porque respeto su privacidad y lo discutimos juntas y me animaron a hacerlo. Entienden que pasar por desafíos médicos y luchar para sobrevivir y sanar es algo de lo que estar orgullosos".

Su hija mayor Zahara, de 15 años, ha sido una de las que ha tenido que ser operada. Angelina lo confiesa abiertamente mientras evita confirmar quién es la segunda, aunque People mantiene que se trata de Shiloh, 13 años, pues recientemente se la vio con muletas por las calles de Los Ángeles.

Dos intervenciones casi simultáneas que han servido para unirlas mucho más: "He visto a mis hijas cuidarse mutuamente. Mi hija menor se informó con el equipo de enfermeras igual que su hermana, y fue con ella a menudo. Vi cómo todos mis chicos dejaron todo fácilmente y antepusieron primero el bienestar de sus hermanas, y sentí una gran alegría".

Un ensayo que termina con este poderoso argumento: "Pelead, chicas. El cuidado de unas a otras es una gran parte del camino a seguir. Templad los nervios. Conoced vuestros derechos. Y nunca dejéis que nadie os diga que no sois preciosas, especiales y, sobre todo, iguales (a los hombres)".