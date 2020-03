Así vive Belén Esteban la cuarentena del coronavirus como persona de riesgo

Igual que el resto de los españoles, Belén Esteban permanece en su casa de cuarentena para evitar la propagación del contagio del coronavirus, sin embargo la colaborado es una persona de riesgo por ser enferma crónica de diabetes.

Por eso mismo, Belén ha conectado en directo con Sábado Deluxe a través de una llamada telefónica para explicar cómo está viviendo el confinamiento.

"Estoy en casa. No he ido porque ya sabes que yo tengo un problema de diabetes, soy de alto riesgo y mi marido trabaja, es técnico sanitario, entonces son dos cosas... ayer me llamó Valldeperas para decirme que era mejor estar en casa", ha comenzado explicando Belén Esteban.

"Yo soy muy activa, es verdad que tengo mi rutina de todos los días... yo lo único que tengo que decir es que yo con el problema que tengo era muy peligroso tanto para mí, como para la gente que me rodeáis cogerlo o yo transmitirlo. El mensaje que quiero dar es que yo podría estar ocupando una cama y qué necesidad, me quedo en mi casa y así no lo transmito ni lo tengo", ha querido transmitir Belén con todos los espectadores.

En cuanto a cómo está viviendo esta situación explica: "Estoy bien, voy a estar 15 días por ahora en mi casa. Yo creo que miguel no está preparado. Voy a ordenar armarios, voy a leer... yo tengo mucho contacto con mi doctor de cabecera y con mi endocrino, en el momento en el que yo me encuentro mal me pongo en contacto con ellos. Estoytranquila y estoy bien", asegura.

En cuanto si va a aprovechar para quedarse embarazada, sentencia: "Efectivamente, qué mejor momento que ahora que voy a estar 15 días en casa, se lo he dicho a mi marido", bromea.