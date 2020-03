Ágatha Ruiz de la Prada pide perdón a Pedro J. Ramírez

Ágatha Ruiz de la Prada ha querido recular ante sus declaraciones tan polémicas sobre Pedro J. Ramírez y su actual mujer, la abogada Cruz Sánchez de Lara. La diseñadora concedió este lunes una entrevista a El Mundo que no ha sentado nada bien a su exmarido.

En declaraciones para el periódico, Ágatha asegura que supone que "a Jota le viene el virus del 8M. Su mujer representa a feminazis". Unas palabras que llevaron a Pedro J. a anunciar medidas legales contra su exmujer: "Todo tiene un límite y esta vez lo han traspasado con creces tanto el diario que fundé y dirigí durante 25 años como mi ex con esta vileza".

Visto el revuelo generado, la modista ha querido emitir un comunicado en Sálvame donde pide perdón por sus palabras: "Cuando se me preguntó por la enfermedad de Pedro J. Ramírez expresé una opinión. No quería relacionar esta enfermedad con actividad alguna de su actual mujer. Según me indican, además quiero aclarar que no fue a la manifestación del 8 de marzo. Tampoco me gustaría que se entendiera de forma peyorativa la alusión a las feminazis".

Y mantiene que ella "no tenía ninguna intención de ofender a nadie. El movimiento feminista lo respeto y por ello se debe entender mi expresión en un contexto coloquial que no persigue deslegitimar dicho movimiento y la actuación de sus seguidoras".

Un perdón público que termina con "en cualquier caso, me retracto por ello ya que no quería ofender a Cruz Sánchez de Lara".