Selena Gómez confiesa que es bipolar

Selena Gomez ha querido abrir su corazón sobre sus problemas mentales con una vieja amiga, la cantante Miley Cyrus. Ambas se han reunido en los directos que organiza la ex de Liam Hemsworth en su perfil de Instagram.

En este encuentro, la que fuera estrella del canal Disney ha confesado que recientemente le han diagnosticado trastorno bipolar. "Hace poco fue a uno de los mejores hospitales de salud mental de América, McLean Hospital, y descubrí después de muchos años recurriendo a diferentes cosas que era bipolar", confesaba Selena a Miley.

"Desde entonces he tenido mucha información, algo que me ha ayudado. No me asusta desde que lo sé", continuaba explicando la ex de Justin Bieber.

Durante esta charla, Cyrus explicó que las dos cantantes habían vuelto a hablar gracias al envío de un simple emoji: una mariposa. "Estoy muy feliz de que hayamos vuelto a tener relación. Fue muy bonito porque tú me enviaste el emoji de una mariposa", explicaba Miley, y continuaba con "eso es suficiente. Conectar con las personas y hacerles saber que tu estás ahí. Una emoji de una mariposa basta".

Una auténtica conversación entre amigas en las que ambas han tratado cómo están llevando la ansiedad durante esta crisis por el COVID-19 y han dejado claro lo importante que es estar conectado con los tuyos.