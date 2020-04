Violeta destapa los insultos de Adara en Instagram

Adara y Violeta están en pie de guerra. El tuit de la ganadora de Gran Hermano VIP 7 asegurando que iba a demandar a Violeta ha provocado un cisma entre ambas. La exconcursante de Supervivientes confesaba este lunes en su canal de MTMAD que no entendía el enfado de Adara: "Me desperté un día y vi que me iba a demandar... pensé, qué le pasa a esta chica si yo nunca he tenido ningún problema con ella. Igual necesita ponerse en manos de un profesional".

Unas palabras que no han sentado nada bien a la ex de Gianmarco. Así, Adara ha decidido mandarle un mensaje al Fabio, el novio de Violeta, donde no dejaba nada bien a la extronista de Mujeres y Hombres y viceversa.

Ofendida, Violeta ha decidido hacer público este mensaje. "Dale este mensaje a la friki de tu novia por favor. Aquí la única que tiene problemas psicológicos eres tú que a se sabe lo que haces con la comida. Tú y tu obsesión con estar delgada", comenzaba diciendo Adara.

Y continuaba: "Deja de transformar tu cara en un auténtico monstruo que ni siquiera se te reconoce ya, un día de estos tus labios van a reventar como si fueran dos salchichones. Eres tan insegura de ti misma que necesitas retocarte continuamente".

Un mensaje que terminaba con este mensaje: "Al pobre de tu novio le tienes machacao solamente hay que ver cómo te hablas no sé como ni siquiera te soporta. Vete a tomar por culo y no te dirijas más a mi. Si estás buscando un poquito de tele hablando de mi como una garrapata, que se busque a otra. Y otra cosa eres una cagada de mierda bloqueándome en Instagram".