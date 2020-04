Alejandro Sanz comparte con sus fans su recuerdo más especial

Alejandro Sanz ha querido compartir con sus fans uno de los recuerdos de su infancia más especiales. El cantante ha aceptado el reto del artista Tony Bennett dentro del challenge Home is where the heart is (tu hogar es donde está tu corazón).



Así, el intérprete de Amiga mía ha querido publicar dos fotos de lo más emotivas. En la primera se le ve con su madre y con su hermano mientras lleva las gafas de sol de esta: "Mi visión del mundo a través de las gafas de mi madre me hacía sentir en una burbuja donde nada malo podía pasar".





Y el segundo recuerdo, pues dice que no se puede quedar solo con uno, es en un cumpleaños familiar donde "laera tan alcanzable como tener un vaso de coca-cola o tu bocadillo favorito. Una felicidad asegurada". Un bonito paseo por sus recuerdos que Sanz ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram.