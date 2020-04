¿Desvelado el sexo del bebé que esperan Malú y Albert Rivera?

Malú y Albert Rivera ya cuentan los días para verle la carita a su primer hijo en común. La cantante y el expolítico están viviendo esta fase final del embarazo con los nervios típicos de unos padres casi primerizos, y es que Rivera tiene una hija mayor de su primer matrimonio.

Aún así, las informaciones acerca del embarazo de la cantante de Blanco y Negro no paran de sucederse. Esta misma semana, Malú salió al paso de una información publicada en la que se aseguraba que iba a dar a luz en casa.

Una noticia que no sentó nada bien a la intérprete pues rompió su silencio para manifestar públicamente que era una información falsa: "Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas, porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta. Gracias".

Y solo unos días después, se vuelve a rumorear sobre el sexo del bebé que espera con el catalán. Según ha desvelado Socialité, un comentario del padre de Malú, Pepe de Lucía, hace pensar que lo que estaría esperando la cantante es un niño.

"Te quiero, os quiero, y a mi cantaor, deseándolo ya", escribía el hermano del desaparecido Paco de Lucía. Un 'cantaor' que podría referirse al bebé que esperan su hija y Albert Rivera. A falta de confirmación oficial deberemos esperar unas semanas para conocer, finalmente, la buena nueva.