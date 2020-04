Amaia Montero: "Hasta luego; ahora solo necesito curarme"

La cantante Amaia Montero ha tomado una decisión, decir ¡hasta pronto! Esta no es una noticia fácil de dar, ni de escribir y la vamos a tratar con el máximo respeto posible. Son muchos años conociendo a Amaia, desde que comenzó y se le ha tratado con respeto preservando su intimidad, con cariño. Ahora, tras su decisión esperamos que se recupere pronto y decida cuando y como quiere volver, sin presiones, sin tiempo.



Hace unas semanas justo cuando iba a dar un concierto en vivo pero la artista donostiarra no se encontraba bien: "Hola a todas y todos... Respecto al live que comenté y que me hacia tanta ilusión al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos".



Tres semanas más tarde Amaia Montero se despide hasta dentro de un tiempo con ese 'Hasta Pronto'. La guapa cantante no puede más con la presión ni con los comentarios tanto de los usuarios, como de los medios que le hacen daño, algo que no viene de ahora sino de hace tiempo. Críticas a sus cambios de peso, comparaciones con otros artistas, comentarios sobre sus actuaciones... Y Amaia ha dicho hasta aquí, dejando entrever lo mal que lo ha pasado y abriéndose comentando que todo tiene un por qué... El flujo de las redes, tienen un doble rasero, encumbrar o tirar, y especialmente juzgar. Todo se juzga y, esos comentarios dan la vuelta al mundo convirtiéndose en virales. Amaia Montero no es la primera ni la última cara popular que ha vivido en sus propias carnes los comentarios y el escarnio público. Las redes tendrían que ser un espacio en el que hablar, debatir, comentar pero sin juzgar y hablar con compasión del otro, poner tu opinión para crecer, enriquecerse sin dañar lo más hondo de las personas humanas.





para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... Sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... Como he dicho... todo tiene un por qué... He sufrido muchísimo (...) Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... Lo último que necesito es más presión... Sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí, lo tengo clarísimo, al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo... Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", escribía la cantante en una conversación que ha desaparecido de Instagram.Ante esta situación elexplicaba y clamaba:"Hoy Amaia Montero ha dado el golpe en la mesa. Hoy nos ha confesadoY hoy también es el momento de demostrar nuestro cariño.Inundemos las redes sociales de mensajes de cariño y no de exigencias. Ella siempre ha tenidoun minuto, una mirada cómplice para los que nunca bajamos los brazos.Ha llegado el momento de devolvérselo y a lo gran. Tuitea un mensaje de ánimo, apoyo y compresión para ella con el hashtagAnte la situación gran parte de fans por otras redes como twitter se preguntaba que había pasado e intentaban saber el origen de esta decisión y que era lo que tanto había dañado a Amaia Montero. Su club de fans oficial explicaba a los internautas: "A todos los que preguntáis. No es por el hecho de hoy en sí. Es un poco por todo lo que ha venido viviendo. Amaia Montero.Lo de hoy, pareciendo lo de menos ha sido la gota que ha colmado un vaso ya muy lleno".Pero, ¿qué ha sucedido para que Amaia Montero diga hasta luego y pida un tiempo para poder componer tranquila?Todo comenzaba con la publicación de una preciosa fotos que subía Amaia Montero junto a su perro Pop -al que perdía el pasado mes agosta- con motivo delque era este 13 de abril.Una seguidora le pedía: "Queremos fotos nuevas", algo que hizo saltar a la intérprete vasca: "Esta foto es inédita y significa mucho para mí... Me como a besos y abrazo a mí amor Pop que murió el agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me de la gana sean antiguas o actuales y si no te gustan... Ya sabes... Y esto va también para algunas personas que me dicen cosas parecidas. Os aseguro que", comentaba de forma determinante Amaia Montero.La seguidora se disculpaba viendo que había hecho daño a la cantante 'Te voy a decir una cosa' que fuera novia de Gonzalo Miró, intentando explicar que su comentario no pretendía ir con mala intención. Ante tal respuesta por parte de la intérprete de 'Quiero Ser', sus fans se dividieron, a favor de Amaia Montero y 'en contra'.no entendieron el tono de la intérprete tono de la respuesta de Amaia y le pedían una rectificación a la propia cantante: "Me sentí medio incómodo con tu respuesta. Entiendo como te sientes, lo que pasaste y lo que estás pasando, sé que debe ser todo muy pesado y gris, pero aquí estamos los tuyos, te queremos y estamos pendientes de ti. La chica no lo hizo con mala intención y pagó los platos rotos". Y continuaba serio como fan que se desvive también por su ídolo-el artista que sea- y que, a veces, también sienten como tras años de seguirles, un cierto pasar: "Yo como tu fan me sentí incómodo pues si esa respuesta fuese para mí, me partiría el alma te lo juro". Sin embargo, explicaba que lo entendía: "Pero reitero, te entiendo también a ti. Me parece que es necesario una disculpa".Esperemos que Amaia Montero se recupere, encuentre sucomponiendo y que todos olviden este momento.