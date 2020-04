Lucía Rivera niega que tenga nuevo novio tras romper con Marc Márquez

Lucía Rivera ha querido salir al paso de las últimas informaciones publicadas sobre ella. La modelo ha negado públicamente que tenga nuevo novio, algo que ya habían confirmado algunos medios.

Y es que según las últimas noticias que teníamos de Lucía, la hija de Blanca Romero podría haber sustituido en su corazón a Marc Márquez por el modelo Álex Sánchez de Mora. Una realidad que la joven ha negado categóricamente en su último directo en Instagram.

"No tengo novio, voy a estar mucho tiempo soltera, ya lo aclaré en muchas partes, dejadme en paz", comenzaba explicando Lucía. La maniquí no entiende el motivo por el que los medios se 'empeñan' en buscarle un nuevo novio tras su ruptura con el motorista Marc Márquez.

"No sé por qué tenéis tanto interés en buscarme a un hombre. No he salido de la cuarentena y ya me estáis encasquetando a un tío, no veis que estoy muy sola. No quiero hacer casting ni nada", reflexionaba Lucía y terminaba diciendo: "¿Por qué no pensáis que estoy con una chica por ejemplo? No, no tengo novia, ni novio tampoco".