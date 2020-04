Blas Cantó cierra su Twitter

Blas Cantó ha tomado una decisión drástica después de recibir un aluvión de críticas por parte de un grupo de eurofans. El cantante no ha soportado los insultos y las faltas de respeto que ha tenido que leer en su perfil de Twitter por parte de algunos grupos de seguidores de Eurovisión.

Una problemática que surgió después de la cancelación de su actuación en el evento virtual de la PrePartyES de Eurovisión. El cantante ni interpretó Universo -canción con la que iba a representar a España en Eurovisión- ni hizo de presentador de la gala porque sufría problemas de ansiedad y estrés.

Una ausencia que llegaba antes del estreno de su nueva colaboración con Kelly Clarkson I dare you (Te reto amar). El lanzamiento de este tema provocó una avalancha de críticas a Blas en Twitter.

Unos ataques de los que él quiso defenderse antes de cerrar su cuenta de Twitter, sobre todo por los que pusieron en duda su malestar físico y mental: "Tildar de excusa un problema que sufren millones de personas en el mundo es de ser muy ruin. Podría haberlo dicho desde el primer momento, pero elegí no hacerlo en ese momento. Gracias a Dios, no representas al fandom eurofan, por el que me siento súper querido. ¡2021 nos espera!".

Además, muchos seguidores han querido defender a Blas Cantó y censurar el acoso en las redes sociales.