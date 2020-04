Gloria Camila reaparece tras su ruptura con David

Gloria Camila se ha convertido en el centro de la polémica tras las duras acusaciones de su ex novio, Kiko Jiménez, quien se ha convertido en su enemigo público número uno y anoche cargaba contra ella desde Sábado Deluxe, donde desvelaba sus problemas de índole sexual. Pero no es su único enemigo, se suma también Carmina, su ex suegra.

La madre de Kiko ha aprovechado la polémica para atacar a la que fue su nuera y no ha dudado en ser de lo más dura, desvelando que la hija de José Ortega Cano ha cortado con su actual pareja, David, con el que había llevado su relación en la más estricta intimidad, así como su ruptura.

Después de estas declaraciones, Gloria Camila ha preferido hacer oídos sordos y no ha respondido ni a Kiko ni a Carmina, a la que ha mandado un beso ante las cámaras de Europa Press cuando la hemos podido ver en un parón momentáneo de su confinamiento para acudir a casa de su padre para dar de comer a los perros, ya que el torero se encuentra en Chipiona.

Una reaparición en la que Gloria ha optado por el silencio y no entrar al trapo de una guerra que parece que no va a terminar pronto.