Terelu Campos confiesa la última vez que tuvo relaciones sexuales

Desde que se decretase el Estado de alerta son muchos los que han optado por el entretenimiento optando por las plataformas digitales con motivo del confinamiento, y a ellas se ha querido sumar la estilista Cristina Rodríguez.

Cristina ha querido recordar a todas aquellas personas que están solas durante el confinamiento, y más en concreto a las mujeres, por eso mismo a través de su programa de Youtube 'Una habitación propia', la socialité ha querido charlar sobre algunas temas que preocupan a las mujeres con buenas amigas, como Carmen Lomana o Terelu Campos a través de una vídeoconferencia.

La hija de María Teresa Campos se ha sincerado en este espacio y ha confesado que "echo más de menos el afecto de un hombre que el sexo con un hombre", asegurando que llevaría más de cinco meses sin tener relaciones sexuales, explicando que: "en la sexualidad puedes proporcionarte tú el placer o con alguien de forma esporádica, pero sí echo de menos el afecto, la compenetración, el cariño, remar a favor o sentir que ante un problema no estás sola".

Carmen Lomana le ha recomendado utilizar un juguete sexual. Con gracia Terelu le ha respondido: "Primero lo pruebas tú y luego me llamas y me lo cuentas".

Y hablando sobre sexo, Terelu también se ha sincerado y ha reconocido que: "Nunca he hecho un trío, no me ha llamado, no he tenido esa inquietud, pero de hacerlo preferiría un hombre y dos mujeres, veo una parte más sensual de esta forma", asegura.

Sin duda, una divertida conversación que ha generado mucho interés y en la que Terelu ha recordado su primera vez: "Cuando tuve mi primera relación sexual no entendía cómo le podía gustar a la gente", bromeaba