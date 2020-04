Fonsi Nieto y Marta Castro esperan su primer hijo juntos

Fonsi Nieto ha pasado una etapa muy dura después de la perdida de su abuela y de su padre durante el confinamiento por relación al COVID-19, sin embargo solo unas semanas después ha podido comunicar una de las mejores noticias de su vida: va a ser padre al lado de Marta Castro.

Después de años de relación y darse el 'Sí, quiero', Fonsi y Marta han dado el gran paso de convertirse en padres juntos, tal y como han anunciado en Instagram con un selfie de ambos junto a la ecografía del futuro bebé.

"Como es la vida... siempre que pasa algo malo luego viene algo bueno!!! Estamos súper felices y lo queríamos compartir con todos vosotros", declara Fonsi emocionado, que no ha podido evitar mencionar a los seres queridos que ha perdido recientemente: "Me da mucha pena que mi padre y mi abuela no puedan conocer a nuestro futuro bebé pero desde ahí arriba nos cuidarán mucho", sentencia.

Se convierte así Fonsi en padre de su segundo hijo, dando un hermano a Lucas, fruto de su relación con Alba Carrillo. Y como era de esperar la imagen no ha tardado en llenarse de comentarios de felicitaciones de buenos amigos que celebran esta noticia en mitad de la crisis del coronavirus.