Georgina Rodríguez presume de curvas y revoluciona las redes

Georgina Rodríguez ha revolucionado las redes sociales con su última fotografía. En la imagen la modelo aparece tendiendo la ropa, pero lo que llama la atención, precisamente es la falta de ella. En la foto vemos perfectamente que está, tal y como escribe en la publicación, con los 'paños al aire' enseñando sus glúteos trabajados.





Y como no podía ser de otra manera,, acumulando más de dos millones de likes en apenas unas horas, y cientos de comentarios. Lo más curioso es la cantidad de comentarios de celebrities como la cantante India Martínez, que divertida comentaba: "Creo que se te ha volado el pantalón jejeje". O Adriana Abenia: "". Todas coincidían en que estaba cañón como Paula Echevarría, Vikika o Hiba Abouk, que aunque no ponían nada sus emoticonos lo decían todo.Lo cierto es quea la pareja de Cristiano le gusta enseñar su figura curvilínea en redes sociales y cómo trabaja para mantenerla así.Este look tan distinto, se debe a que ha querido promocionar la nueva colección de la firma deportiva de hombre y mujer alo, no sabemos si el tanga será de esta firma que los tiene...