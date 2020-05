Muere a los 86 años el actor estadounidense Fred Willard

El comediante y actor Fred Willard, el Frank Dunphy de la popular serie "Modern Family", con una carrera que se extendió durante cinco décadas en cine y televisión, murió a los 86 años de causas naturales, y de inmediato las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar.

Su hija Hope informó este sábado a varios medios de prensa que su padre falleció el viernes.

"Mi padre falleció muy pacíficamente anoche a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. Lo amamos mucho. Lo extrañaremos para siempre", indicó.

Además de la comedia "Modern Family", Willard (1939, Ohio) que murió en su hogar en California, participó en filmes como "For Your Consideration", "Mighty Wind" o "This Is Spinal Tap".

El actor, famoso por sus habilidades para la improvisación, fue nominado cuatro veces para los premios Emmy, tres de ellos (en 2003, 2004 y 2005) por interpretar a Hank en "Everybody Loves Raymond" y el último por su rol recurrente como Frank Dunphy, en "Modern Family".

Los últimos años de su larga carrera los dedicó a "Modern Family".

"Qué suerte que todos pudiéramos disfrutar de los regalos de Fred Willard. Ahora está con su extrañada Mary. Gracias por la profunda carcajada, señor Willard", escribió la actriz Jamie Lee Curtis en su cuenta de Twitter.

Entre otros filmes en los que participó figuran el de animación WALL-E, así como "American Wedding", "Very Important Perros", "Roxanne" o "Harold & Kumar Go to White Castle", entre muchos otros.

"No tengo palabras, un estado en el que Fred Willard nunca estuvo. Fue mi amigo por más de 40 años, un gran comediante que no tuvo competencia porque solo hubo uno como él. Fuimos tan afortunados. Adiós, Fred", indicó por su parte en un tuit Michael McMkean, actor, comediante y músico estadounidense.