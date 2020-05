Tania Llasera pierde 10 kilos durante el confinamiento: ¿Cómo lo ha hecho?

Tania Llasera es una de esas caras conocidas que no tiene reparos en explicar y comentar sus subidas y bajadas de peso, algo con lo que tiene que lidiar como el resto de mortales. La popular presentadora, que tiene enganchados a los niños con su programa 'Real Mom', acaba de revelar que ha perdido 10 kilos durante este confinamiento y cómo lo ha hecho.



Llasera, que está feliz con su programa de inglés en Boing, ha perdido peso realizando un ayuno intermitente. Eso sí, sin perder la salud ni los nervios, equilibrando cuerpo y mente y llevando una alimentación saludable. ¿Y cómo lo ha seguido?



"Entré en la cuarentena, que se convirtió en confinamiento, con kilos de más", admite. Unos kilos, que como ella misma relata en declaraciones recogidas por Europa Press, venían del verano pasado. Después del verano llegó un extra, el navideño.





"Llevaba años informándome y coqueteando con el 'ayuno intermitente' y con el encierro por COVID19 la primera semana me agobió tanto que perdí un par de kilos que me sirvieron de rampa de salida para tomarme en serio el #ayunointermitente(informaros primero)", explica y advierte la presentadora.



"Pensé: Ya que me encierro en casa y cocino yo, controlo mejor lo que ingiero y cuándo lo ingiero. También ayudó que no hay cenas y fiestas, lo cual ayuda a evitar tentaciones. Así que me puse a ello. Básicamente, en mi caso, no me suele gustar desayunar (al menos antes de dejar de fumar), así que aprovecho las horas de sueño y las sumo a mi no desayuno (solo un café o dos) y bebo mucha agua. Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial".



Lo bueno para ella es el cómo se siente: "Mi ventana de comidas es de 14h-20h más o menos. Y almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños. Me sienta genial tener el cuerpo vacío, entreno 3 días a la semana en ayunas y estoy llena de energía. Muchas veces ya como casi sin hambre. Es impresionante como el cuerpo tira de las reservas disponibles". Además, "El resto del día se puede tomar agua o infusiones".



"Ahora, después 70 días de ayuno intermitente, puedo decir que me sienta bien: Estoy llena de ideas, de energía, me siento ligera y estoy feliz de estar cómoda en mi piel. Yo he perdido 10 kilos... no me gusta medirme pero tenía curiosidad. Os recomiendo que os informéis, y si os va bien lo intentéis. No soy médico, ni especialista pero el #ayunointermitente, escuchar #mantras por la noche antes de dormir y hacer #ejercicio me han ayudado TANTO en este #confinamiento... que no tengo palabras".



Lo primero que recuerda es la seguridad en la salud: "Sed responsables de vuestra Salud y tened cuidado por favor. Me da cosa recomendar 'no comer'... yo si que como y mucho. Solo que ya no a todas horas. La Salud debe ser siempre lo primero, mental y física; por ese orden. Os quiero, suerte y Salud herman@s".