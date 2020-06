Jennifer López se une a la lucha contra el racismo

Si el pasado domingo informábamos de unas declaraciones desgarradoras del artista Ricky Martin sobre lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, hoy Jennifer López ha mostrado por sus redes sociales su lado más solidario con la sociedad. Son muchos los famosos que han mostrado en estos días pasados su disconformidad contra la discriminación racial que hay en todas partes del mundo, pero sobre todo en EEUU, desde que se hizo público el vídeo de la muerte de George Floyd.



La cantante, desde entonces, ha subido en su perfil de Instagram muchas publicaciones mostrando cómo la gente ha salido a las calles luchando por la igualdad y en contra de esa maldita discriminación que sigue palpable en la sociedad.





La artista se ha dejado verpor las calles con carteles en mano, mascarilla y gafas de sol. Nuevamente Jennifer López elegía un look de lo más discreto posible para evitar ser foco. Allí estaba protestando por una causa que afecta a todo el planeta y que cada vez está siendo más visible.Con el siguiente mensaje, la cantante ha informado a todos los seguidores que las pancartas que lleva ella y su marido, son obras de sus hijos:Max me dijo hace unos días: 'ya sabes mamá, ya que tienes seguidores como algunos youtubers y nos piden que apoyemos las cosas y nosotros lo hacemos, deberías hacerlo por George Floyd'. Le dije: 'Estoy planeando algunas cosas. ¿Quieres ayudar haciendo una señal? ¡Y lo hicieron!'.Y el mensaje más importante es el que lanzaba Jennifer López en la misma publicación: "Hablamos sobre cómo si una persona no tiene justicia, nadie la tiene. Quepara todos. Debemos defender lo que creemos y luchar contra las injusticias en este mundo. Entonces continuamos protestando pacíficamente hasta que haya un cambio".