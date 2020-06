El polémico tuit de despedida de Loquillo a Pau Donés

"Recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés. Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música. Descansa en paz, Pau". Este es el polémico mensaje lanzado por Loquillo para despedirse de Pau Donés, fallecido este martes a los 53 años tras luchar con coraje contra un cáncer de colon.







Recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés. Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música. Descansa en paz, Pau. pic.twitter.com/3soWa5ugn7

Loquillo no olvida su ego ni cuando muere un amigo.

Loquillo es el amigo que invitas a tu casa y no sabes cómo acabáis viendo el vídeo de su boda.

Loquillo recuerda también la primera vez que conoció a Cristobal Colón en un bar del puerto de Barcelona. El bueno de Cristobal era un chavalin que no diferenciaba la proa de la popa y Loquillo le enseñó a señalar al horizonte. Qué cosas... pic.twitter.com/BcHQVONYYc

Loquillo hubiera compuesto "Y no me sonrojo, si te digo, que me quiero" https://t.co/3ZeHJIYDta