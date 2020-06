David y Victoria Beckham zanjan los rumores de crisis matrimonial

Si hace unas semanas se habló de una posible crisis sentimental de uno de los matrimonios más importantes internacionalmente, este miércoles esos rumores desaparecen tras publicarse una fotografía que conquista el alma.



Se trata, cómo no, de Victoria y David Beckham. El exfutbolista habría tenido una discusión con la diseñadora de moda por querer llevarse a sus hijos a su lugar de trabajo. O al menos esto es lo que algunos medios internacionales publicaron.



Este miércoles el entrenador de fútbol ha subido una imagen con su mujer de un paseo que han dado por la tarde. Con un look 'total black', los dos tortolitos han salido a caminar mientras caía el sol. No puede ser más romántico.



Además, Victoria Beckham ha contestado la publicación de su marido y ha escrito: "Bonito collar".