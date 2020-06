Miley Cyrus celebra seis meses de sobriedad

Miley Cyrus lleva seis meses sobria, según ha comentado en una entrevista en el podcast The Big Ticket de iHeart y Variety, donde también ha comentado el impacto de la operación en las cuerdas vocales a la que se sometió a finales del pasado año.

"Fue realmente importante para mí durante el pasado año mantener un estilo de vida sobrio, porque realmente quería pulir mi oficio. Tuve una gran cirugía vocal en noviembre y luego cuatro semanas en las que no se me permitía hablar", dijo Cyrus a Marc Malkin de Variety.

Y añadió: "He estado sobria los últimos seis meses. Al principio, era solo por esta cirugía vocal, pero he pensado mucho sobre mi madre. Ella fue adoptada y heredé algunos de los sentimientos que tenía, los sentimientos de abandono y querer demostrar que eres querida y valiosa".

Cyrus recordó que sus abuelos paternos se divorciaron cuando su padre tenía tres años, y añadió que ha indagado en su "historia familiar de problemas de adicción y salud mental". "Así que solo pasé por eso y pregunté: '¿Por qué soy como soy?' Al comprender el pasado, entendemos el presente y el futuro mucho más claramente", apostilló.

Sobre su abandono del alcohol planteó que es "realmente duro" porque "especialmente siendo joven, existe el estigma" de que quien no bebe no es divertido. Y remató: "Lo que me encanta sobre ello es estar siempre al cien por cien. No quiero levantarme sintiéndome mal. Quiero levantarme sintiéndome preparada".