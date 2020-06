Belén Esteban, tajante, en su peor momento con uno de sus mejores amigos

Belén Esteban no está atravesando por su mejor momento. Su discusión con Jorge Javier Vázquez el sábado durante su entrevista en "Sábado Deluxe" ha eclipsado completamente tanto su reaparición después de más de cien días confinada, como la noticia de que el año que viene se casará con Miguel por la iglesia.





Desde entonces, no se habla de otra cosa que el tenso enfrentamiento entre el presentador y la colaboradora . Pese a que el martes firmaron la paz en "Sálvame" - tras aclarar las cosas aunque manteniendo ambos sus posturas iniciales - parece que no ha sido más que una fría tregua entre ambos y que Belén sigue dolida y afectada por las palabras de Jorge Javier.Sin embargo, cansada del tema, esta misma mañana la princesa del pueblo se mostraba de lo más tajante ante nuestras cámaras: "no voy a hablar del tema. ¿Qué me estás hablando, de Jorge? (...) No voy a hablar nada, no voy a hablar nada (...) No tengo nada que decir. No preguntarme por esto"