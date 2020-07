Ester Expósito reaparece con un favorecedor cambio de look

Ester Expósito nos acaba de sorprender con un cambio de look. Y es que la protagonista de 'Élite' se ha cortado un favorecedor flequillo tupido que no le puede quedar mejor. La actriz se apunta así a una de las tendencias de la temporada, luciendo uno de los must del verano.



Ha sido en su cuenta de Instagram donde Ester ha compartido su nueva imagen con la que, dicho sea de paso, no puede estar más guapa. La española con más seguidores en redes sociales - ya va por 24 millones - está pasando el verano en Madrid, una vez ha retomado sus compromisos laborales tras la crisis del coronavirus.





, nuevo proyecto de Javier Calvo y Javier Ambrossi, la actriz está atravesando por uno de sus mejores momentos. Considerada una de las promesas del momento,no sólo en cine sino también en publicidad debido a sus rasgos perfectos, que hacen de ella una de las más atractivas del panorama actual.Además, Ester, con quien ha encontrado la estabilidad tras terminar su noviazgo con su compañero de 'Élite' Álvaro Rico.