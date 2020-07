Chenoa y su posado más esperado en bikini

Hasta el más común de las mortales hemos cogido durante el confinamiento unos kilitos que, inmersas en el verano, todavía no hemos conseguido perder. Sin embargo, otras afortunadas - que dicho sea de paso se han convertido en nuestros ídolos - no sólo no han engordado, sino que han perdido peso y se han quedado estupendísimas. Y si no, que se lo digan a Chenoa. Una alimentación saludable, ejercicio físico y constancia son las claves para haber experimentado un cambio físico ante el que no podemos decir más que "¡guau!".



La cantante, que se encuentra disfrutando de unos merecidos días de vacaciones en Mallorca con su prometido, Miguel Sánchez Encinas, y la hija de éste, acaba de compartir una foto en su cuenta de Instagram con la que nos hemos quedado estupefactas. ¿Pero qué tipazo es este? Juzgad por vosotros mismos:





que a todas nos acompleja a la hora de ponernos en bikini. Bueno, a todas no, porque Chenoa no puede estar más estupenda. Menudoque se le ha quedado gracias a la disciplina que, según ha confesado, se ha impuesto durante el confinamiento.Ahora, la cantante y su prometido están disfrutando del que sería su primer verano como marido y mujer en Palma con la hija del urólogo.en esta enamorada pareja que no nos puede gustar más.