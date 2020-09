Jennifer Aniston y Brad Pitt tontean en su reencuentro

Debido a la pandemia del coronavirus, han sido varios los reencuentros de repartos de películas o series míticas mediante reuniones online, la mayoría con fines benéficos. En algunos casos, han sido para leer guiones y, así, rememorar con los fans escenas ya icónicas. Por azar (o, mejor dicho, picardía) del destino, Sean Penn ha querido provocar un encuentro 'apasionado' entre Jennifer Aniston y Brad Pitt.



Penn quiso rememorar con el público la cinta juvenil 'Aquel excitante curso', que protagonizó en 1982. En lugar de hacer una lectura online con el reparto original de la película, el actor decidió que leyesen, con motivos benéficos, los papeles varios amigos de su círculo, en el que estaban Morgan Freeman, Julia Roberts, Shia LaBeouf, Jimmy Kimmel, John Legend o Matthew McConaughey, entre otros.



Evidentemente, entre estos amigos estaban Pitt y Aniston, quienes formaron uno de los matrimonios más famosos del star-system de Hollywood y que se divorciaron hace ya 15 años. Quizás, motivado por el deseo de ver un momento 'íntimo' entre los dos, Pitt tuvo el papel de Brad Hamilton, mientras que Aniston tuvo el de Linda Barrett.





jennifer aniston and brad pitt's full "spicy" scene as linda barrett and brad hamilton on "fast times at ridgemont high"s virtual table read.



THIS WAS WAY TOO FUNNY ??#FastTimesLive pic.twitter.com/BuxXh6Co42