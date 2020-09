Julio Iglesias cumple 77 años

Julio Iglesias cumple este miércoles 77 años. El cantante español más internacional, que ha vendido más de 300 millones de discos en todo el planeta, celebra este día tan especial en la intimidad y, muy a su pesar, con unos problemas de movilidad que prefiere no admitir.

El legendario artista odia cumplir años, aunque no se puede negar que el paso del tiempo le ha respetado y conserva ese atractivo que volvió locas a varias generaciones. Iglesias disfrutará a buen seguro de una celebración en familia en su casa de Punta Cana, con su mujer Miranda Rijnsburger, y alguno de sus hijos.

Las últimas imágenes del mítico cantante desataron todo tipo de rumores. Y es que, un deteriorado Iglesias caminaba con mucha dificultad por la playa asistido por dos mujeres que le agarraban con firmeza. Rápidamente Julio Iglesias salió al paso de los comentarios que alertaban sobre su estado de salud asegurando que "hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa. En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado".

Una vez aclarado que el motivo de sus problemas de movilidad era una caída, el cantante de 'Me va, me va' anunciaba, además, que podría estar escribiendo sus memorias. Y es que la frase de "me he entretenido dando una vuelta por mi pasado" podría referirse, además de al hecho de que compartió algunas fotografías antiguas, al de estar inmerso en su autobiografía. Su mujer aseguró recientemente que "tiene una memoria prodigiosa y quiere contar sus vivencias".

Mientras tanto, Julio -que canceló su gira este verano a causa del Covid- prefiere mantener un perfil bajo y disfutar de su paraíso en República Dominicana.

A sus 77 años, el cantante es padre de ocho hijos, con los que la relación actualmente es muy buena; tres de su matrimonio con Isabel Preysler - Chabeli (de 49 años), Julio José (47 años) y Enrique (45) - y cinco de su unión con Miranda, que ya dura casi tres décadas: Miguel (23 años), Rodrigo (21), las gemelas Victoria y Cristina (de 19 y que acaban de protagonizar su primera portada de una revista de moda) y Guillermo (13). Además, Javier Santos lucha en los tribunales para ser reconocido como hijo de Iglesias, aunque de momento la justicia le ha dado la espalda en más de una ocasión.

Abuelo de cinco nietos -puesto que Chabeli tiene dos hijos y Enrique tres- sigue siendo, sin embargo, todo un seductor al que siempre perseguirá su fama de conquistador.