Tras varios meses de silencio después de la pérdida de su hermano Álex Lequio, Clemente Lequio habla por primera vez públicamente sobre cómo está su vida con unas sorprendentes declaraciones sobre su trabajo y su vida personal. "Vivo en Estados Unidos alejado de la prensa y del cotilleo, intento estar muy alejado de las redes sociales, soy muy discreto. Estoy casado y yo no vendo mi vida privada, así he sido criado".

Con estas palabras, el hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell'Atte comienza un vídeo en su cuenta de Instagram con el que pretende acabar con los rumores e informaciones falsas sobre su vida. "He visto a gente que dice que soy pijo y que no trabajo, yo no hago ninguna demagogia, vivo en Estaos Undios desde hace cuatro años, curro, como todos, alejado de la prensa, tuve una etapa en la que era Dj y tenía tiempo para mí, en estos momentos no tengo tanto tiempo para mí porque trabajo entre 50 y 60 horas a la semana, en estos momentos soy camarero".

A diferencia de lo que muchos pensaban sobre el hijo de Antonia Dell'Atte, el joven lleva un vida de lo más ajetreada al otro lado del charco, alejándose del mundo de la prensa que rodea a sus padres desde hace años.

"Yo con mi padre no tengo ningún problema, la gente que dice que voy en contra de él, explico que hablo con él cada día y no hay ningún problema", con estas palabras el joven quiere zanjar cualquier rumor sobre la relación que mantiene con Alessandro Lequio.

Aunque tras el fallecimiento de su hermano habían sido muchos los medios que habían intentado conseguir una entrevista con Clemente Lequio, el joven ha preferido recurrir a las redes sociales para enviar un mensaje muy claro sobre este tema. "De la muerte de mi hermano no hablo porque eso sería pornografía. Es un tema delicado por el que he sufrido mucho. He estado viviendo aquí, encerrado, en cuarentena, sabiendo que a mi pobre hermano le faltaban semanas de vida. Cada uno vive el drama como lo vive, ha sido un trauma del cual tanto yo, como toda mi familia, nos estamos recuperando".