El pasado domingo, y sin ser captada por los medios de comunicación, Rosalía Iglesias ingresaba en la prisión de Alcalá Meco para cumplir la condena de 12 años y 11 meses impuesta por la Audiencia Nacional a la mujer de Luis Bárcenas. Su hijo Guillermo - más conocido como Willy Bárcenas - no se había pronunciado todavía, pero unos días después ha ofrecido sus primeras palabras públicas tras la entrada de su madre en la cárcel.

Muy afectado, aunque tan educado como siempre, el vocalista de Taburete confiesa que "son momentos difíciles pero estamos muy fuertes" y asegura que la esperanza es lo último que se pierde y que no va a tirar la toalla pese a este duro varapalo: "Efectivamente, hay que tener fuerza y la tenemos. No me rindo".

Willy, que está muy unido tanto a su padre como a su madre, confirma que Luis Bárcenas "ha pedido el traslado de cárcel" desde Soto del Real para estar "juntos, dentro de lo que se puede", de su mujer.

Muy discreto, el cantante pide además discreción y paciencia. "No me mareéis ahora por favor", ruega. Willy prefiere también no desvelar cómo fue la despedida de su madre, ya que Rosalía Iglesias está muy afectada tras su entrada en prisión.