Cuando falleció Lola Flores, nadie se imaginaba que a los 15 días se iría otro ángel de la guarda de este clan, Antonio Flores. Sus hermanas, Lolita y Rosario Flores tenían que hacer frente no solo a la muerte de la más grande que ha dado el arte de España, sino también del fenómeno de su hermano, que había llegado a tener muchos éxitos en el panorama musical gracias a sus letras y a su manera de cantar.

Este sábado, más que nunca, sus hermanas le recuerdan porque hubiese cumplido 59 años. Muchas fueron las cosas que no ha visto, pero ese fatídico día en el que se fue, porque no pudo soportar la muerte de su madre, nació el legado de Antonio Flores. Y es que está claro que el 14 de noviembre es una fecha que no podrán olvidar nunca las dos hijas de Lola Flores.

Rosario Flores ha utilizado su red social de Instagram para recordar a su hermano y ha colgado una fotografía de este con un mensaje muy tierno: "Felicidades hermano, hoy cumplirías 59 años , te quiero y te echo de menos".

Así como también Lolita le he recordado en su perfil con una imagen, pero también con un vídeo en el que podemos ver actuaciones donde los dos hermanos bailaban y cantaban: "Felicidades mi hermano mi corazón, mi arte mi sentir mi vida...".