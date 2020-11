El culebrón Jesé-Aurah Ruiz es un nunca acabar. Como todas las semanas, la exconcursante de Gran Hermano VIP, Aurah Ruiz, ha publicado un vídeo en la plataforma Mtmad de Mediaset para responder a los ataques que recibió de la participante de La isla de las tentaciones, la también grancanaria Marta Peñate. La joven ha asegurado que jamás había sido infiel a su pareja: "Mi relación no es la más estable, bueno, mejor dicho, habrá sido la más estable, porque ahora es diferente. Eso sí, en mi vida le he puesto los cuernos a mi pareja".

Un sincero mensaje refiriéndose al presente que ha provocado la reacción del futbolista Jesé Rodríguez en medio de la grabación. "Te amo bebé. Tú sabes lo que hay entre tú y yo", ha declarado el exjugador de la UD Las Palmas y Real Madrid, que actualmente milita en el París Saint-Germain.

Finalmente, la canaria ha contestado con una sonrisa esta inesperada aparición que ha corroborado lo que se sospechaba con su visita a París: "Yo también te amo bebé".

Jesé ha jugado 22 minutos en lo que va de temporada

Desde que aterrizó en Paris, en 2016, la trayectoria de Jesé Rodríguez en el PSG ha estado más marcada por su vida privada, con especial atención a sus turbulentas relaciones sentiementales, que por sus actuaciones sobre el terreno de juego.

De hecho, Jesé solo ha disputado 17 partidos en sus cuatro temporadas en el Parque de los Prínicipes, anotando solo dos goles. Casi todo este tiempo lo ha pasado entre cesión y cesión en Las Palmas, Stoke City, Betis y Sporting de Portugal.

A un año para la conclusión de su contrato, este verano el PSG quería buscarle una salida definitiva a fin de intentar recuperar una parte de los 25 millones que invirtió en su momento en su fichaje.

El Elche y el Valencia tantearon su regreso a LaLiga Santander. También hubo contactos para que recalara en Arabia Saudí, pero el club parisino no le ha encontrado acomodo, así que Jesé se pasará un año de 'vacaciones' cobrando los cinco millones que tiene pactados, anualmente, por contrato.

No serán meses fáciles para el ex de la UD Las Palmas. La afición la tiene tomada con él por su agitada vida privada y así se lo hizo ver tras el estreno con derrota en la Ligue 1 ante el Lens, un partido en el que Thomas Tuchel no tuvo más remedio que tirar de su concurso ante el alud de bajas que asolaban a la plantilla.

El consuelo para Jesé es que a partir de enero ya podrá empezar a negociar su futuro con total libertad ya que el 30 de junio será dueño de su destino.