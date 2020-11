Ana Obregón ha compartido con todos sus seguidores unas imágenes de la primera grabación que ha hecho junto con Anne Igartiburu para la promoción de las Campanadas 2020.

"Mi primer día de grabación en casi un año para la promoción de las campanadas. Creí que iba a ser difícil salir de casa, sonreír, cambiar el luto por un maravilloso vestido y joyas, maquillarme, volver a mi profesión y a la vida. Pero tu* , mi Aless, me distes fuerzas y luz... con tu amor que atraviesa el infinito. Y pensé en lo que has luchado y sufrido estos dos años con una sonrisa, pensé en todos los que luchan contra el cáncer, el Covid, enfermedades terminales, etc... y me pareció que no tenía ningún mérito" ha confesado Ana Obregón en su red social de Instagram.

Por su parte, la expareja de Alessandro Lequio ha agradecido la sensibilidad con la que Anne Igartiburu la ha tratado en esta primera toma de contacto y por supuesto, a su amiga y representante Susana Uribarri que ha sido la artífice de todo esto: "El me*rito es de ellos. Gracias a @anneigartiburu por su calidez y sensibilidad y a todo el magnífico equipo de @rtve. Gracias a @alejandrodemigueloficial por su maravilloso vestido y a @rabatjewellery. Gracias @susanauribarri por sacarme de mi casa, has conseguido que aunque siga el dolor, se alivien los síntomas".