Verónica Forqué es una de las actrices más importantes de nuestro país, lo cierto es que su recorrido frente la cámara y encima de los escenarios es intachable y ahora vive en un momento en el que la tranquilidad ha invadido su vida. Se ha sentado en 'Sábado Delux'e y ha hablado abiertamente sobre su vida privada, sentimental y sobre muchos temas que siguen siendo tabú en las sociedad.

"Yo soy una profesional de la maría, siempre fumo, todos los días, por la noche cuando ha terminado la faena. No bebo el alcohol, pero la maría es lo único que me gusta. Todo el mundo sabe que fumo y no me corto ni un pelo, pero no quiero hacer apología de eso. Tengo 65 años y tengo mi vida hecha, puedo hacer lo que quiera, no molesto a nadie, me abre unos canales de mí misma muy profundos que me hacen sentirme muy bien. Me gusta acercarme al momento de mi muerte con esa serenidad, no estoy orgullosa de ella, pero lo dejaré seguramente. Yo no fumo tabaco, fumaba de jovencilla como todo el mundo y cuando conocí a Manolo dejé de fumar. Es algo como estar con esos seres que ya no están, a mí se me han ido todos en muy poco tiempo. Hablo con ellos, me hace estar un poco loca". De esta manera ha confirmado algo que siempre ha dicho públicamente: consume este tipo de droga de manera libre.

Para terminar con el discurso de las drogas, Verónica ha asegurado que "aprobaría todas las drogas, se acabarían las mafias, la mafia existe cuando hay cosas prohibidos. La prostitución es como el aborto, hay que aprobarlo y implantar leyes, es muy importante".

La actriz ha desvelado que practica el psicoanálisis y es algo fundamental: "Cuando me separé de Manolo estuve desaparecida del psicoanálisis. El matrimonio es muy duro, está mal inventado, falla, todo el mundo se separa, el 99 por ciento de mis amigas del colegio se han separado o están aburridos o están cómodas y calentitas, pero ¿en la cama qué? Lo más importante de la pareja es el sexo, según mi opinión. Yo creo que la solución es tener pareja, tener un nido, tener un bebé y cuando el bebé crece, tener su nido aparte, es una buena idea".

En cuanto a la primera vez que sufrió depresión, Verónica ha desvelado que fue un momento de su vida en el que se le juntaron muchos problemas: "Empecé teniendo pereza por todo, mi hija se fue con su pareja a Tailandia, mi pareja se me vino abajo, tu sabes lo qué fue eso... María en Tailandia, Manolo como un pingo, fue una época horrorosa. El psicólogo me dijo 'a veces la pilas se agotan'".