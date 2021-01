Adara Molinero y Rodri Fuertes no empezaron 2021 de la mejor manera posible, ya que una discusión entre ambos motivó que la ganadora de 'Gran Hermano dejase de seguir a su hasta entonces novio y borrase todas sus imágenes de su cuenta de Instagram. Dolida tras los comentarios sobre su supuesta ruptura, la madrileña pedía respeto para ambos y confesaba que ella no había roto con el influencer. Días después, y tras asegurar que no volvería a pronunciarse sobre este tema, la concursante de realities salía a la palestra para aclarar que seguían juntos y que nunca habían finalizado su relación.

Ahora, y coincidiendo con sus primeros siete meses de amor con Rodri, Adara ha dedicado a su chico unas preciosas palabras en su cuenta de Instagram que dejan claro lo enamoradísima que está de él. "Os voy a abrir mi corazón para que podáis llegar a haceros una idea de lo que significa esta personita para mí. Hemos cumplido siete meses juntos. Parecen pocos pero hemos vivido tanto. Nos fuimos adaptando el uno al otro hasta llegar al punto de sentir que le necesito en mi vida. No fue fácil, se quedó a mi lado cuando me dejaron. Se quedó en los momentos más complicados con mi hijo. (Mi separación) Se quedó cuando estaba desbordada por la televisión. Se quedó cuando me mudé de Mallorca a Madrid. Cuando tuve que buscar un piso. Cuando tuve que mudarme. Cuando tuve que comprarme un coche. Se queda en mis momentos difíciles que hay a veces en el día a día. Que una persona esté en los momentos buenos y felices es fácil pero que esté en los difíciles se ve el verdadero amor", confesaba la madrileña.

Más sincera que nunca, Adara ha querido compartir qué es lo que más le gusta de Rodri: "También me hace muy feliz su sonrisa. Todos los viajes que hemos hecho juntos. Cuando me cuida. La complicidad que tenemos. Nuestras conversaciones maravillosas que nos aportamos el uno al otro... y podría contaros mil cosas más. Ay no sé... sentía la necesidad de gritar a los cuatro vientos lo mucho que te amo, gracias por todo mi vida (nunca mejor dicho)".

Unas preciosas palabras que demuestran el buen momento que atraviesa la pareja tras superar su pequeña crisis en los primeros días de 2021, y como, enamoradísima de Rodri, Adara no ha dudado en gritar a los cuatro vientos.

El influencer, por su parte, sorprendido por esta inesperada declaración de amor cuando se cumplen 7 meses de su relación, ha contestado con otras palabras igual de bonitas que dejan claro que el sentimiento de Adara es del todo correspondido: "Me has dejado sin palabras. Nos encontraremos con piedras en el camino y les daremos una patada juntos, y también encontraremos flores... y las disfrutaremos juntos. De eso se trata, de avanzar juntos. Te amo mucho".