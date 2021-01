Irene Rosales ha tenido hoy uno de los peores días de su vida, el entierro de su padre. En el mes de febrero la colaboradora de televisión tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre tras haber estado luchando durante varios años a una larga enfermedad y ayer, tenía que afrontar el fallecimiento de su madre. Sin duda dos pérdidas que serán irreparables, pero que se apoyará en la gente a la que quiere para reponerse.

Relacionadas Una nueva estafa salpica a Isabel Pantoja

Tras el entierro esta mañana, Irene Rosales se ha querido dirigir a todos sus seguidores por las innumerables muestras de cariño que está recibiendo por redes sociales con un mensaje desgarrador que nos ha emocionado con tan solo leerlo:

"Creía que este año no me iba a poder dar más golpes, pero de nuevo la vida nos castiga llevándote papá. Mi corazón está roto, pero tranquilo porque estás con mami. Gracias por darnos a todos una lección de vida tan grande como la de ser feliz a pesar de tener problemas, gracias por dejarnos disfrutar de ti, gracias por ser mi padre y gracias por enseñarnos a querernos tanto.Te queremos, te quiero siempre. Descansa en paz que has luchado bastante. Dale a mamá el mayor de los besos mis ángeles"

De esta manera, Irene Rosales se pronuncia por primera vez tras el fallecimiento de su padre con una imagen preciosa de su mano y la de su difunto padre y con un mensaje hacia su madre.

Silvia Pantoja desvela el motivo de su distanciamiento con Kiko Rivera

Silvia Pantoja ha hablado esta noche alto y claro en el tercer especial que se está emitiendo en Telecinco y ha contado aspectos de la vida íntima de Isabel Pantoja que nos han dejado muy sorprendidos. En esta ocasión, la prima de la tonadillera ha explicado por primera vez públicamente por qué no tiene relación con Kiko Rivera y ¡atención! porque le ha mandado un mensaje mirando fijamente a cámara.

Silvia Pantoja ha empezado confesando que le dio mucha ternura ver a Kiko Rivera en televisión: "Sinceramente vi a mi primo Kiko, la entrevista que hizo, me removió mucho y dije 'ha abierto la veda' si la ha abierto su propio hijo, lo que diga yo no tiene mucha trascendencia".

Parece ser que el distanciamiento con Kiko Rivera viene dado porque cuando este estuvo en GH VIP le apoyó hasta que se metió con María Jesús Ruiz. Esto lo criticó por redes sociales y a su salida, le bloqueó en todas las redes sociales: "A Kiko le digo que me gustaría hablar con él, me bloqueé en las redes cuando me posicioné en las redes en un reality, no me gustó como estuvo con María Jesús y me gustaría decirle que me gustaría retomar el contacto con él"

Silvia se encontró con Kiko Rivera en México y fue bastante emotivo, por eso, le manda el siguiente mensaje: "Me lo encontré en una calle de México comprando. Nos llamamos la atención los dos. Yo con Kiko jamás he tenido nada, quiero que me deis el teléfono porque quiero hablar con él y decirle que estoy de su parte".