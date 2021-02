Asraf se pronuncia tras la filtración del ¿vestido de novia? de Isa Pantoja

"Socialité" desvelaba, el pasado sábado, el vestido de novia que Isa Pantoja habría elegido para pasar por el altar con Asraf Beno. Un traje de lo más sofisticado con un pronunciado escote en la espalda con aplicaciones de Swarovski con un precio que oscila entre los 10.000 y los 15.000 euros y con el que la hija de la tonadillera pretendería sorprender a todos el día de su boda. Eso sí, a golpe de exclusiva que el programa de Mediaset habría reventado anticipadamente.

Además, según el espacio presentado por María Patiño, Isabel Pantoja habría confirmado su asistencia a la boda pese a sus desencuentros con Asraf y ya tendría una cita concertada en los próximos días en la misma tienda que Isa para probarse el vestido que llevará en el gran día de su hija.

Sin embargo, ahora el marroquí nos desmiente ambas informaciones. Entre risas y gestos Asraf asegura que "no me consta eso" cuando le preguntamos si su "suegra" ha confirmado su asistencia a su boda, y responde con un "no me consta que vaya a probarse ningún traje", tal y como desveló "Socialité".

Parco en palabras, el prometido de Isa P. también niega que Isabel Pantoja les haya pedido parte de la exclusiva por asistir a su boda, tal y como hizo en la de Kiko Rivera e Irene Rosales, que compartieron su caché con la tonadillera. "No hemos hablado nada de eso", mantiene el marroquí, dejando claro que por el momento la artista no ha pedido nada a cambio de su asistencia al enlace.