Durante años hemos hablado de ella, también de su madre... ella es Naomi González, la supuesta hija de Francisco González Sarriá, quien ha acudido esta tarde al plató de 'Sálvame Diario' y le ha mandado un mensaje muy claro al cantante. Quiere tener relación con él, o al menos intentarlo, ya que si el exconcursante de 'Supervivientes' se niega le supondrá una enorme tristeza.

"Llevo muchísimos años esperando. Para mí todo esto es muy doloroso y quiero solucionarlo de la mejor manera posible" empezaba diciendo la invitada y además, Naomi ha confesado que a pesar de no haber tenido la figura paterna, ha sido feliz: "He sido feliz pero me ha faltado la figura paterna. He crecido con la lucha de mi madre porque mi padre me reconociese".

Una de las cosas que más nos ha llamado atención ha sido cuando Naomi ha confesado que su madre siempre ha tenido contacto telefónico con la madre de Francisco, incluso con la mujer de este, Paca, pero dejó de tenerlo: "Hasta que mi padre le cambió el número de teléfono y no volví a saber nada de ella".

En cuanto a cómo se tomará la entrevista que ha dado hoy en el programa, Naomi sabe que no le va a gustar nada: "Creo que no muy bien pero a mí me gustaría. Si quiere conocerme yo le voy a dar una segunda oportunidad. Si su perdón es sincero, puede que le perdone y puede que tenga una buena relación con él".

"De pequeña siempre soñé con tener un padre pero veía las cosas que decía de mí y nunca he pensado que fuese un reencuentro bonito... pasaron los años y nunca me llamó, me buscó o intentó tener una relación conmigo" ha añadido la invitada.

El programa le ha puesto unas imágenes en las que le hermano de Francisco, Juán Ramón, aseguraba que él era el padre de Naomi y ésta ha confesado que: "Esto me parece vergonzoso la verdad. Yo tengo claro que él no es mi padre porque mi madre me lo ha dicho y entonces la palabra de este hombre para mí no vale nada. Mi madre nunca me ha hablado de Juan Ramón y que nunca conoció a este señor".

"No quiero aprovecharme de ti, no quiero tú dinero, solamente quiero saber si eres mi padre, que no lo dudo, pero tú sí, así que te pido que te hagas una prueba de ADN, estoy cansada del rechazo y quiero saber la verdad" ha terminado diciendo la hija ilegítima de Francisco que ha interpretado en televisión el tema de 'Latino' porque quiere ser cantante.