Una de las noticias del mes ha sido sin duda la separación de Sara Carbonero e Iker Casillas; la pareja, que parecía estar más unida que nunca tras los problemas de salid que han padecido ambos, ha decidido separar sus caminos y emprender caminos diferentes, aunque lo están haciendo poco a poco y sin olvidarse de que la familia es lo primero. Desde que publicaron un comunicado conjunto para cerrar el asunto, ninguno se había pronunciado de forma directa sobre la ruptura, aunque Sara Carbonero ha abierto un poco su corazón en una entrevista que ha realizado a David Otero para su programa de Radio MARCA.

La periodista preguntó al invitado si su corazón ha resultado dañado en alguna ocasión, a lo que Otero respondió que en el pasado sí: "cuando era más jovencito, más chavalín. Ahora ya no". La cuestión se relacionó con el último tema del cantante, Corazón malherido, y por ello aclaró que se encuentra felizmente casado. Fue en este instante donde Sara Carbonero sorprendió a los oyentes con un mensaje con doble sentido:

"Yo creo que para eso no hay edad, pero sí que se enfocan las cosas de otra manera", confesó la joven en un momento que coincide con su separación de Iker Casillas. Quizás es una forma de decir que la ruptura no le ha afectado tanto como lo hubiera hecho hace algunos años, y que prefiere mantener una buena relación con el padre de sus hijos para que la familia no se rompa del todo.