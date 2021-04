Alejandro Sanz se oculta en Asturias

"Me he venido a este paisaje. Me deja sin habla. Espectacular. Muchas gracias Asturias. Gracias por ponerte tan bella para dejarnos grabarte. Os quiero mucho. Puxa Asturias”. Cuando Alejandro Sanz escribió esto en sus redes sociales tras grabar en Asturias su videoclip “El trato” no era un cumplido sin más. El cantante quedó prendado del occidente astur y ahora ha regresado a la zona. Aunque sólo sea por cuestión de salud para someterse a una operación en la clínica Fernández Vega.