Ana Obregón está pasando los peores momentos de su vida. Hace un año tenía que hacer frente a la muerte de su hijo, Aless Lequio, tras no superar su lucha contra el cáncer y hace apenas una semana fallecí su madre, Ana María Obregón. Dos golpes fuertes que le ha dado la vida de los que todavía no se ha recuperado, pero está apoyándose en toda la gente que le quiere para salir de esta.

Hoy, Ana Obregón ha compartido en sus redes sociales una reflexión muy emotiva que sin duda refleja el momento por el que está pasando y lo cierto es que nos ha dejado sin palabras:

"Hoy me desperté totalmente convencida de que estos 3 últimos años de mi vida habían sido una pesadilla. Respiré profundamente llena de felicidad. Agradecí al Universo de corazón por la suerte de hijo, padres, familia y amigos que tenia. Esperé como siempre en mi cuarto tus buenos días dibujados en la sonrisa más bonita del mundo, lleno de salud y genialidad. Tenía infinitas ganas de achucharte por la maldita pesadilla que había tenido. Esperé la llamada de mi madre para ver si iba a comer con ellos como solía hacer casi todos los días cuando no trabajaba. Esperé...... La realidad me pegó una bofetada. Me gustaría soñar esta noche que os tengo cogidos de la mano y no despertar nunca".

Con estas palabras, Ana Obregón refleja el delicado momento por el que está pasando y de cómo utiliza sus redes sociales para desahogarse. La actriz está muy atendida por la gente que le quiere, pero sobre todo por sus familiares, que no la están dejando ni un minuto tranquila.