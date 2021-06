La última acción del 'streamer' murciano 'TheGrefg' ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Apenas unos días atrás, el creador de contenido ya advirtió a su audiencia de que se encontraba un poco mal y tenía síntomas compatibles con coronavirus y, este lunes, se sometió a un test para detectar si tenía COVID-19 en directo. "Como sabéis, desde hace unos días tengo síntomas de COVID y muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba. Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo. Como salga positivo en 'stream', me muero claro", escribió David Cánovas en su cuenta de Twitter.

Como sabéis, desde hace unos días tengo síntomas de COVID y muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba.



Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo. Como salga positivo en stream, me muero claro.



👍🏻🙂 pic.twitter.com/j6TQqClUqE — TheGrefg =) (@TheGrefg) 31 de mayo de 2021

Dicho y hecho, el creador de contenido se realizó la prueba mientras emitía en directo en Twitch. El murciano mostró el test a su audiencia, leyó las instrucciones y explicó cómo iba a conocer el resultado de la prueba: "Si sale una línea en la C y T es que es positivo". Tras introducirse el hisopo por la nariz y frotar en el interior, el 'streamer' sacó el bastoncillo y removió el resultante en una solución. Cuando apareció el resultado, Cánovas se quedó visiblemente afectado: "Somos positivos por COVID-19 al 99%".

El 'streamer', preocupado por el positivo, adelantó que se sometería a una prueba PCR al día siguiente y avisaría a todos los contactos con los que había estado. Además, quiso dar un mensaje para advertir de la seriedad de la enfermedad: "Ya sabéis que la COVID es muy aleatoria y que afecta a cada persona de una manera. No es ninguna broma y hay que tener mucho cuidado".

Al concluir la emisión, Cánovas explicó lo sucedido con más calma en las redes sociales: "Desde que he tenido síntomas he estado en casa aislado y lo primero que estoy haciendo es avisar a todo el mundo con el que he tenido contacto. Mañana me haré PCR para confirmar el positivo en COVID. Afortunadamente, me siento sano y fuerte".

Muchos seguidores en redes sociales recordaron al 'streamer' murciano que el pasado miércoles había estado presente en la velada de boxeo de Ibai Llanos. Cánovas ha recordado que el evento cumplió con las medidas sanitarias vigentes y que en la prueba de antígenos dio negativo.

Aprovecho que ahora mismo estoy en el foco para decir varias cosas. pic.twitter.com/wE5p7mn7AC — TheGrefg =) (@TheGrefg) 31 de mayo de 2021

Tras realizarse la segunda prueba, 'TheGrefg' respiró aliviado al conocer que su pareja Gema había dado negativo en el test que también se había realizado.