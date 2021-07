Nueva ruptura sorpresa en el panorama 'celeb'. Cuando todavía no nos hemos recuperado del impacto que nos causó hace casi una semana enterarnos de la separación de Amelia Bono y Manuel Martos, ahora son Dulceida y Alba Paul las que, tras cinco años de matrimonio y casi siete de relación, deciden emprender caminos separados.

Ha sido la propia Aída Domenech - conocida como Dulceida - la que lo ha confirmado, como no podía ser de otra manera, a través de su cuenta de Instagram. Los rumores de crisis venían persiguiéndolas en los últimos días y, fiel a su cercanía con sus casi 3 millones de seguidores, la catalana se ha sincerado y ha confesado visiblemente abatida que no está atravesando por el mejor momento de su relación y que Alba y ella han tomado la dolorosa decisión de separarse temporalmente, aunque no ha explicado los motivos que las han llevado hasta este punto tan sólo una semana después de pregonar su amor en sus redes sociales con motivo del Día del Orgullo.

"No estamos pasando un buen momento y hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella haciendo sus cosas", desvelaba Dulceida sin poder contener las lágrimas al hablar de su ruptura a través de varias historias compartidas en su cuenta de Instagram. "Creo que es algo muy nuestro. No sabemos qué va a pasar y os pido que nos respetéis. Son momentos difíciles, sé que nos queréis y necesitamos que no juzguéis ni hagáis daño porque estamos muy sensibles y cualquier comentario duele más de lo normal", pedía emocionada y con la voz entrecortada, mostrando su cara más vulnerable a sus seguidores, acostumbrados a verla siempre con una gran sonrisa.

Poco después, y tras el inesperado anuncio de Dulceida, era Alba Paul quien, también a través de varias historias compartidas en Instagram ha roto su silencio y, bastante más entera que su mujer, ha pedido respeto y cariño en estos complicados momentos, confesando que espera que las cosas se solucionen entre ellas con este pequeño paréntesis en su matrimonio. "Durante siete años hemos tenido una relación muy buena y muy especial, pero como toda relación real tiene sus altos y sus bajos y ahora mismo estamos pasando por uno de ellos", comenzaba la influencer, explicando que "hemos decidido tomarnos este tiempo para ver si se puede arreglar. Yo confío en que sí", ha añadido, asegurando que "somos personas normales que sufren y padecen" y pidiendo por favor respeto para ambas en este impass en su relación.