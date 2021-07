Era un secreto a voces que hoy, por fin, se ha confirmado. Sergio Ramos ha fichado por el PSG y ya es oficialmente jugador club parisino, por el que ha firmado hasta el año 2023 y donde, muy ilusionado, empieza una nueva etapa de su carrera futbolística tras abandonar el Real Madrid después de 16 temporadas.

En su presentación con el París Sant Germain el sevillano ha estado acompañado, como no podía ser de otra forma, por Pilar Rubio y sus cuatro hijos, Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, que han lucido, como su famoso papá, su nueva camiseta. La comunicadora, por su parte, ha combinado su outfit con el resto de la familia, luciendo los colores del equipo parisino, con un pantalón blanco y una camisa azul marino.

"El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo", publicaba Sergio Ramos en sus redes sociales, mostrando su felicidad por haber fichado por uno de los clubes más importantes de europa, el PSG, donde compartirá vestuario con algunos de sus antiguos compañeros en el Real Madrid, como Keylor Navas o Ángel Di María.

Pilar, siempre al lado de su marido, ha mostrado su orgullo por esta nueva etapa en la vida deportiva de Ramos y, tirando de sentido del humor, ha confesado que vida a caballo entre Madrid y París será el mayor reto al que se enfrente. "Enhorabuena cariño por esta nueva etapa en este gran club! Estaremos apoyándote como siempre. Por mi parte, me enfrento a uno de mis retos más complicados, estar con mi familia, en la que todos somos uno, en París, a la vez que en Madrid donde seguiré realizando mis distintos compromisos profesionales", ha publicado en su cuenta de Instagram, desvelando quién será a partir de ahora su 'mejor amigo': "Este tiempo tendré un nuevo mejor amigo: el avión". Algo que no parece importarl demasiado puesto que, como ha adelantado, "seguro que me invento alguna afición nueva para las horas de vuelo".