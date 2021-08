Tamara Gorro ha contado en Instagram que su princesa sufre una recaída del cáncer que padece. La influencer y colaboradora televisiva se ha alejado de el tono divertido que suele utilizar en redes para comentar con sus seguidores la "grave" situación de la menor.

Gorro es conocida por sus publicaciones con un estilo desenfadado y muy cercano a los seguidores, pero también por comentar sin tapujos problemas personales o situaciones que no son tan bonitas. En este caso, Tamara Gorro ha desvelado que 'su princesa' de 15 años de edad está ingresada de nuevo como consecuencia del cáncer que sufre.

"Una recaída muy grave"

Con el semblante muy serio pero sin perder el tono optimista que le caracteriza, Gorro ha explicado que tanto ella como su marido, el futbolista Ezequiel Garay, se han desplazado hasta Barcelona para acompañar a la menor durante el tratamiento médico.

"La princesa tiene una recaída bastante grave y está débil", explica Gorro en un vídeo en el que también relata que la menor lleva desde los cinco años con cáncer.

Quién es la 'princesa' de Tamara Gorro

La princesa de Tamara Gorro es la hija de una pareja formada por los mejores amigos del matrimonio Gorro-Garay y que se encuentra ingresada en el Hospital San Juan de Dios en Barcelona, donde ya ha recibido tratamientos con anterioridad. Gorro ha destacado la labor del equipo médico con el que, explica, siempre han estado "encantados".

Gorro ha explicado que tanto ella como su marido se han desplazado hasta la ciudad condal para "aportar compañía, fuerza y energía positiva" a una familia que, recuerda, podemos imaginar "la situación que están viviendo". Además, la influencer y el futbolista ayudarán a sus amigos con el cuidado de su hija pequeña, la hermana de su princesa.

Un mensaje muy importante: más investigación contra el cáncer

"Este es el mensaje tan importante que yo quiero lanzar y que tanta falta hace", ha recalcado Tamara Gorro antes de pedir "investigación para el cáncer".

"A nosotros, desgraciadamente, nos está tocando vivir un cáncer infantil, pero hay muchos en personas adultas. Es una enfermedad que se está llevando día tras día a muchísimas personas. No entiendo porqué no se encuentra solución con los avances que hay, lo siento, pero no lo entiendo», admite en el vídeo visiblemente desolada.

Gorro ha recordado la dureza de esta enfermedad que "se lleva a los enfermos, pero también se lleva a las personas que están al lado: padres, familia, hermanos, amigos…".