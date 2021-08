La llegada del huracán Grace a las costas de México ha trastocado un poco las vacaciones de Xuso Jones. El cantante ha publicado en sus redes sociales varios stories en la que ha mostrado cómo ha vivido en primera persona este fenómeno meteorológico, contando que se había registrado viento de hasta 160 km/h en la zona en la que estaba: "¿Quién me iba a decir que lo iba esto en mi vida? Una experiencia más que contar".

"Si que es verdad que esta noche no he dormido casi nada porque estaba pendiente del huracán. A las 5:30 horas, cuando ha tocado tierra, ha golpeado las ventanas y ahí me he acojonado de verdad. Cuando se fue de repente la luz, he dicho '¡Madre mía! ¿Qué es lo siguiente que va a tocar aquí?'. Grace se estaba poniendo muy agresivita", aseguró el participante de 'Tu cara me suena 3' en sus stories de Instagram, tranquilizando a sus seguidores: "Estoy resguardado en un hotel súper organizado y a mí lo que me da pena es por la gente que va a perder sus casas o que vivan en zonas precarias. Espero que no pase nada".

Horas antes de que Grace tocase tierra, Xuso Jones también mostró cómo el hotel en el que se aloja se preparaba para proteger a sus huéspedes e instalaciones ante los posibles daños por el huracán: "Están tapando todos los cristales con maderas. Esperemos que no sea fuerte seguiremos informando".

"Nos han comentado que a partir de las 18:00 horas tenemos que estar dentro de la habitación sin salir", aseguró el exconcursantes de 'Masterchef Celebrity', mostrando además las indicaciones que le realizaron desde el hotel para evitar daños, además de las cajas con alimentos que le dejaron para pasar las posteriores horas.

Una vez que la calma llegó, Xuso Jones mostró cómo el complejo hotelero en el que se alojaba recuperaba la normalidad mientras que disfrutaba del desayuno buffet de uno de sus restaurantes: "¡Madre mía! Ensalada, tortilla francesa y guacamole".