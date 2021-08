La influencer y presentadora Tania Llasera ha alzado su voz contra la falta de variedad de las tallas de ropa que hay en las tiendas. Llasera ha aprovechado su perfil de Instagram para contar su experiencia al ir a comprarse unos pantalones y comprobar que la talla no coincidía: "Este vaquero me lo compré ayer. ¿Cómo es posible, señor Amancio, que yo tenga una talla XL?”, se quejó la presentadora.

Tania Llasera ya viene reivindicando a través de sus redes sociales la aceptación de los cuerpos. La periodista no duda en comentar las situaciones por las que pasa en el día a día cuando va a las tiendas a comprar. "Las mujeres somos más que una imagen, somos personas y nuestro cuerpo es nuestro instrumento”, escribió hace unos días en sus redes sociales.

La influenciar ha explicado que lleva cinco años sin ir a las tiendas de Zara porque no le "cabía nada". "Me cabreé porque tampoco estoy yo como para que no me quepa nada", expresó. Tania, tras comprar una nueva prenda, ha querido hacer pública su queja por tener que usar "la talla más grande que hay". "¿En qué mundo cabe? Estamos creando problemas en la gente joven", ha asegurado.

Para Llasera las opciones de talla que existen no reflejan la realidad de los cuerpos de las mujeres, y esto puede conllevar a tomar decisiones drásticas por parte de las jóvenes: "Lo digo por todas las jóvenes, y no tan jóvenes, que llegan a casa llorando o cenando espárragos porque no les cupo no se qué talla o les dijeron en la tienda: "Aquí no hay talla para ti", denunció. "Basta ya de jugar con la salud mental y física de la gente. Soluciones al tema tallas ya", concluyó la periodista.