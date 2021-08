El miércoles se vivió una de las tardes más tensas en 'Sálvame Diario' y no precisamente por el casi abandono de Anabel Pantoja del programa, sino por la contestación que ésta le dio a Kiko Matamoros después de dar una entrevista en la que aseguraba que solamente servía para bailar y normalizar la obesidad.

La sobrina de Isabel Pantoja miró fijamente a cámara y contestó a su compañero de la forma más contundente. Le aseguró que le tenía mucho cariño y que le había dolido las palabras que había tenido hacia ella en la revista y además le recriminó el cómo cobraba él sus entrevistas y sus colaboraciones en televisión... abriendo un melón que no le gustó nada a su compañero.

Hoy se ha sabido que ambos coincidieron el miércoles por la noche en el mismo restaurante y ha sido Anabel Pantoja la encargada en explicar qué sucedió en este encuentro después de la guerra que se había servido en los medios de comunicación: "Nos pusimos en una mesa y de repente imaginaros que una persona del tamaño de Kiko Matamoros se tirara encima de mí, me abrazó. Él en el oído me dijo 'lo siento, me he equivocado' y yo le dije que no se trataba de perdonar, sino que si verdaderamente piensa eso de mí, me duele. Marta me dijo que había tenido un día con él tremendo, ella no estaba cuando él da la entrevista y yo creo que Marta no estaba de acuerdo con eso".

De esta manera, parece que los dos compañeros de 'Sálvame Diario' han enterrado el hacha de guerra y Kiko Matamoros se ha dado cuenta que sus declaraciones sobre Anabel Pantoja se han malinterpretado porque no son para nada acertadas.