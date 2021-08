El anuncio de la boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez en La Graciosa ha generado todo tipo de reacciones, desde quienes piensan que la noticia es positiva por la "publicidad" que supone para la isla, hasta de quienes se han manifestado en contra de que el enlace se celebre en La Graciosa, como es el caso de los ecologistas.

De ello se han hecho eco varios medios de comunicación nacionales en estos días, que han recogido las declaraciones de Pedro Hernández, activista ambiental. "En espacios de este tipo no puede ser una fiesta infinita. No destrocemos la gallina de los huevos de oro. Hay que evitar que los valores naturales y paisajísticos que justifican este tipo de eventos se deterioren más de lo que ahora mismo tienen. No podemos desentendernos de eso", decía Hernández en 'Sálvame', según recoge la revista 'Semana'.