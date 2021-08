Después de tres meses de relación en la que se han ido consolidando poco a poco sus sentimientos, Sara Carbonero ha decidido dejar de ocultar su noviazgo con Kiki Morente y vivir su romance con naturalidad. Así, y tal y como os hemos contado, la periodista 'oficializaba' su nueva historia de amor convirtiéndose por un día en la mayor fan del artista asistiendo al concierto que el hijo de Enrique Morente dio con otros músicos en Sanlúcar de Barrameda.

Relajada, sonriente y amable con todos los que se le acercaron durante la noche, Sara - guapísima con una falda larga estilo boho en tonos verdes y una camisa blanca - siguió la actuación desde la primera fila, sin poder ocultar lo ilusionada que está con Kiki, que le ha devuelto la sonrisa tras su separación el pasado mes de marzo de Iker Casillas.

Sin embargo, tras el concierto, considerando que quizás es demasiado pronto para sobrellevar la presión mediática a la que está sometida la periodista, e intentando mantener su historia de amor en la intimidad, Sara y Kiki abandonaban el recinto por separado y a toda prisa, para continuar la noche en un hotel de la localidad.

Sin rastro de Sara Carbonero, y visiblemente agobiado, Kiki ha preferido guardar silencio y no confesar su amor por la periodista y ha sido uno de sus amigos el que ha hablado en su nombre. "Si es que no le dejáis, sobre todo que el seguimiento no sea tan duro", pedía su amigo mientras el hijo de Enrique Morente, tocándose el pelo nervioso en el interior del coche, era incapaz de disimular lo incómodo que se siente en el ojo del huracán mediático por su relación