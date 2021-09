Jennifer Aniston lanza su propia línea de belleza en un mercado abarrotado de famosas

La querida Rachel Green lleva desde la semana pasada jugando al misterio en sus redes sociales. En el Instagram de la nueva marca subió una foto zen de una pila de libros con un matraz de laboratorio y unas ramitas de bambú. Después colgó la imagen de un recipiente blanco cubierto con gotas que dejaban entrever una palabra y, finalmente, compartió una foto suya, mostrando su cabello rubio ondulado en cascada mientras se reclinaba con las manos detrás de la cabeza. Tres instantáneas y más de 15.000 seguidores que ya han podido intuir el lanzamiento de su propia firma de cosméticos dedicada al cuidado facial y capilar.

Los productos de LolaVie salen a la venta este miércoles, 8 de septiembre, y desde la web se puede estar al cabo de todo el catálogo y novedades vía inscripción en una 'newsletter'. El lema elegido es de lo más 'cool', 'Naturally You' (Naturalmente tú).

Con el lanzamiento de LolaVie, la actriz de 'Morning Show' se une a la larga lista de famosas que han visto un filón en el mundo de la belleza y el 'wellness'.

Público maduro y selecto

La nueva empresa de Aniston se dirigirá a mujeres de más de 40 años que conocen un buen cuidado de la piel y saben bien qué productos funcionan y cuáles no. La propia actriz será el espejo en el que querrán mirarse. Y es que la intérprete no luce una piel envidiable solo por dormir más de ocho horas y beber mucha agua. Ni mucho menos. A finales de agosto, la edición británica de 'Vogue' detallaba todos sus imprescindibles (que no son pocos ni barato): para el rostro recurre a la protección solar, mascarillas de 111Skin (85 euros), las herramientas de Jillian Dempsey bañadas en oro (215€), así como tratamientos de las mejores facialistas del mundo, como Melanie Simon; de su melena se encargan el colorista Michael Canalé y el peluquero Chris McMillan (autor del famoso 'corte Rachel'); sus cejas las arregla Anastasia Soare, y su maquillaje lo firma Angela Levin.

Ella misma es una experta, si bien LolaVie cuenta con la colaboración de dermatólogos y médicos cosméticos.

En realidad, el proyecto lleva gestándose dos años. Según ha confirmado la web estadounidense Page Six, la actriz registró legalmente el nombre en julio de 2019 en las áreas de loción facial y corporal, gel de ducha, desodorantes, velas y cuidado del cabello y de uñas.

Un perfume, en 2010

Curiosamente, esta no es la primera vez que Aniston presenta LolaVie al mundo. En 2010, la actriz creó su propia fragancia con el mismo nombre. El perfume "sexy y limpio" se inspiró en su estilo de vida, de "una chica relajada de California", tal como ella mismo explicó en la revista 'Women's Wear Daily'. Respecto al significado del nombre, hace una década le dijo a 'Los Angeles Times': "Es una historia larga y, sinceramente, es demasiado personal para contarla. Pero tiene un significado especial". Sin embargo, ahora otras publicaciones como 'Vogue' sostienen que sería la fusión del acrónimo en inglés 'LOL' ('Laughing Out Loud' o reírse a carcajadas) y de 'vie' (vida, en francés), es decir, sofisticación y diversión.

Tampoco es la primera inmersión en la industria de la belleza para Aniston, quien también es directora creativa del especialista en polvos de colágeno Vital Proteins, así como también es embajadora de la marca natural de cuidado de la piel Aveeno y de la de cuidado capilar Living Proof.