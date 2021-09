Vicky Martín Berrocal engordó 18 kg y su propósito para 2021 fue despojarse de ellos y comenzar una rutina y un estilo de vida saludable. Lo consiguió, los perdió en 6 meses y asegura que este cambio se mantendrá en el tiempo.

Confesó tener "una relación tóxica con la comida" hasta el punto de usarla como premio. Un trastorno alimentario muy común: "He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento, no me regalaba una lechuga con tomate, me regalaba un plato de pasta y a dormir", contó en marzo en una entrevista con Divinity reconociendo que nunca le ha dado especial importancia a la talla.

La diseñadora utilizó las redes sociales para mostrar su cambio físico en tiempo real. Mediante sus Stories se desahogaba y explicaba los pasos que daba para conseguir su objetivo.

Lo primero que hizo fue ponerse en manos de una entrenadora personal, Cristina Díaz, con la que ha tomado la iniciativa de invitar a sus followers más rápidos a ser partícipes de sus esfuerzos invitándolos a "entrenar, sufrir y sudar con Vicky", donde confesaba con el tiempo cómo iba sintiéndose mejor, más fuerte, más ligera y más tonificada.

El truco para adelgazar de Vicky Martin Berrocal

La dieta de la diseñadora no fue restrictiva sino que se fundamentó en tener una alimentación más saludable, más rica en frutas y verduras y con varias comidas diarias.

En sus redes, ella decía que necesitaba hacer cinco comidas diarias: "La verdad es que si no meriendo, llego a la cena que ¡me lo como 'to'! Y eso es lo que no puede ser”, reconocía en sus stories, donde además compartía con sus compañeros de reto algunas de las recetas que ha usado en su día a día. Meriendas ideales para quienes buscan perder peso y llegar más saciada a la cena, y desayunos sencillos pero deliciosos que la ayudan a tener energía durante el día.

Ha compartido sus meriendas de yogur con fresas y frutos secos, tostadas de pan con fresas para desayunar o un gazpacho fresquito con huevo duro para cenar.

Recetas ricas en verduras y saludables, con los que cumplir con sus objetivos y perder 18 kilos en seis meses, pero también a conseguir otras metas. Así lo reflejaba su entrenadora en sus redes sociales: "El 6 de enero este cañón empezó un reto de entrenamientos y alimentación saludable con nosotros. ¿Resultado? 18 kilos menos, más feliz, más energía, mejor piel, mejor todo... Ahora toca disfrutar de las vacaciones, seguir activos, descansar".

Vicky Martín Berrocal no solo ha mantenido una rutina de entrenamientos y alimentación equilibrada, se ha seguido cuidando en todos los aspectos de su vida sin obsesionarse con adelgazar: “He tenido una 40 y he estado muy bien y he tenido una 46 y he defendido eso, esa es la actitud”, dijo.

Vicky Martín Berrocal reivindica las muejeres reales

"Soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Y, además, soy esta… Una persona de sentimiento débiles, pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada, pero con un buen corazón. Me pierdo, pero me busco y me encuentro. No sé darme a la mitad, me entrego por completo. Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada… No miento, no me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario, doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir. Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta, pero soy real”.