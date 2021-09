Phil Collins ya no puede actuar. El músico británico ha confesado que apenas puede sostener las baquetas de la batería que le hicieron famoso en su grupo, Genesis y después en solitario.

Collins, de 70 años, explica que su deteriorada salud le ha llevado a estar sentado durante las actuaciones y que le resulta cada vez más frustrante observar su declive.

En una entrevista con la BBC de la que solo se han difundido fragmentos en redes sociales para promocionar una próxima gira de Genesis por Estados Unidos, el músico ha explicado que será su hijo Nic quien le sustituya con el grupo, que no hace una gira desde hace 14 años. "Ya no estoy para hacer giras", admitió.

Los problemas vienen de lejos y se evidenciaron cuando en el 2009 tuvo que someterse a una cirugía de espalda que repitió en el 2015 y que afectó a sus nervios. Además le fue detectada diabetes. Y ha tenido diversos incidentes de caídas y accidentes por el poco control que tiene de su cuerpo y las depresiones que le produce.

"Estoy un poco noqueado físicamente, lo que resulta muy frustrante porque me encantaría tocar en la gira con mi hijo", afirmó. "Apenas puedo coger la baqueta con esta mano, por lo que hay cosas que no puedo hacer", señaló.

Collins, ganador de ocho Grammys, tuvo una exitosa carrera en solitario en los años 80 y 90, con canciones como 'In the Air Tonight' y 'One More Night', y anunció su retirada en el 2011. En el 2017 volvió a los escenarios con la serie de actuaciones 'Not yet dead: Live'.